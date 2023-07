Comparte

Al fin fue oficializado. Ben Brereton fue anunciado como nuevo jugador del Villarreal de España por las próximas cuatro temporadas. El chileno entregó sus primeras palabras tras arribar al club.

“Estar aquí es increíble, un gran honor para mí. Es un gran club, con una gran historia, así que estoy muy emocionado y deseando conocer a todos los jugadores y al cuerpo técnico”, contó el chileno.

Además, señaló que “cuando me enteré de la oportunidad, no tuve ninguna duda. Es un club increíble que juega muy bien al fútbol y tengo muchas ganas de empezar. Es un gran reto, un nivel por encima de donde he jugado en Inglaterra. Tengo muchas ganas”.

“Quiero trabajar al máximo, marcar goles, jugar todo lo que pueda y trabajar mucho para el equipo. Estoy muy ilusionado”, deseó Brereton que dejó el Blackburn Rovers luego de cinco temporadas, con 47 goles en 177 partidos, además de ceder 13 asistencias.

Finalmente, comentó sus preferencias y características dentro de la cancha: “Juego de extremo izquierdo o de delantero, me gusta correr con el balón, llegar al área y marcar goles”.

Ahora, Brereton su hará los exámenes médicos junto a todo el plantel del Submarino Amarillo, para luego, el 8 de julio vivir su primer entrenamiento con el club español.