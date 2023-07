Comparte

Los diputados de la bancada UDI Henry Leal y Cristhian Moreira emplazaron al Presidente Gabriel Boric a exigir la renuncia de todas las autoridades que se encuentren vinculadas con algunas de las fundaciones cuestionadas por recibir millonarios aportes presuntamente irregulares, como Democracia Viva y Urbanismo Social.

Al respecto, ambos parlamentarios gremialistas llamaron al Mandatario a replicar la misma medida que en 2015 adoptó la expresidenta Michelle Bachelet, cuando le solicitó a todos los ministros poner sus cargos a disposición debido a los efectos de los casos de financiamiento irregular de la política.

“Si el Presidente Boric quiere demostrar que efectivamente no existen defensas corporativas y que no protegerá a ningún funcionario de su administración, independiente de su militancia, lo mínimo que debiera hacer es exigirle la renuncia a todos los que estén directa o indirectamente involucrados con algunas de las fundaciones cuestionadas. Al más puro estilo de la ex Presidenta Bachelet, el actual Mandatario tiene la obligación de desprenderse de todas estas personas, si es que no quiere arrastrar a su Gobierno a una crisis con consecuencias indescifrables”, manifestaron los legisladores.

¿A quién debería sacar según los parlamentarios UDI?

En esa línea, tanto Leal como Moreira coincidieron en que dicho listado lo deberían encabezar los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner; el seremi Minvu del Maule, Rodrigo Hernández, y las seremis de Desarrollo Social y del Minvu de Atacama, Yosselin Moyano y Rocío Díaz, respectivamente, además de todos los otros funcionarios que tengan algún grado de vinculación.

“Es evidente que las responsabilidades políticas de este caso no se extinguen con la salida de la subsecretaria de Vivienda. Aquí los ministros Montes y Jackson también son responsables, al igual que todos los seremis del país que se encuentran involucrados. Estamos hablando de la creación de un mecanismo para defraudar al Estado, por medio de recursos que estaban destinados para las personas más vulnerables de nuestro país, que son quienes viven en campamentos. Por lo tanto, es absolutamente inentendible que el Presidente Boric, sólo por razones de amiguismo y cercanía, aún no ejerza su autoridad como corresponde”, cuestionaron los parlamentarios de la Bancada UDI.

Por último, Leal y Moreira concluyeron que “en vez de preocuparse de las necesidades y urgencias de los chilenos, el Presidente Boric lleva más de dos semanas enredado en este grave escándalo por no enfrentar los problemas como corresponde, que es sacando de su cargo a todos los implicados”.