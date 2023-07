Comparte

Leonardo Gil fue la gran figura en el triunfo de Colo-Colo por Copa Sudamericana. El Colo marcó un doblete y encabezó la victoria del Cacique sobre América Mineiro en el Estadio Monumental. Tras el encuentro, repasó lo que fue una noche soñada para el volante.

“Creo que venimos evolucionando mucho, había que tener paciencia. Estamos jugando mejor y eso es importante. A mí me pone contento porque uno trata siempre de tener la posesión del balón, de hacer correr al rival”, aseguró el volante.

“Hoy no pasamos mayores peligros. Lástima esa última jugada (descuento de América), pero se ganó. Estamos contentos, hay que pensar en el partido que tenemos por el torneo nacional y luego por la vuelta”, agregó.

El de esta noche fue el primer doblete de Gil en toda su carrera y se mostró “contento porque vengo trabajando mucho. Gracias a Dios se me dio para ayudar al equipo. Feliz por el equipo, porque siempre me han apoyado desde el primer momento, cuando anduve bien y cuando anduve mal. Me voy sintiendo cada vez mejor y se lo debo a mis compañeros”.

Revisa el segundo tanto de Gil: