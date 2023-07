Comparte

Matías Dituro dejará de ser jugador de Universidad Católica. El portero y ahora ex capitán de la UC jugará en el Fatih Karagurmruk, del fútbol turco. La partida del meta no traerá dinero a las arcas del club, ya que el chileno-argentino rescindió su contrato para continuar su carrera en Europa.

José María Buljubasich, Gerente Deportivo de Cruzados, explicó en conferencia de prensa los motivos que alejaron a Dituro de San Carlos de Apoquindo. “Hace aproximadamente 20 días Matías nos comentó sus intenciones de continuar su carrera en Europa. En ese momento no había ninguna oferta concreta, ninguna posibilidad firma de que pudiera suceder”, detalló.

“La postura del club fue tratar de que llegara una oferta, si llegaba cercana a la cláusula, o la cláusula que tiene Matías. Pasaron los días, la oferta llegó pero con cero pesos para el club”, siguió.

El ex capitán de Universidad Católica aseguró que “a partir de ahí continuamos las conversaciones para poder tener algún ingreso para Católica, no se pudo hacer, no se logró”.

Según el Tati, la UC tendrá que pagar un monto a Dituro, por la finalización del contrato, “del cual una parte estuvo dispuesto a resignar y la otra se le va a pagar ahora a fin de mes y otra el año 2025 para liberar al club y pensar en traer a otro jugador, más que nada para abonar sueldos, no comprar”.

¿Por qué liberaron a Dituro?

Sobre la marginación de Dituro en la nómina de Holan para enfrentar a Curicó este domingo, Buljubasich señaló que “las intenciones de jugar de Matías estaban, era lógica la decisión que toma el cuerpo técnico, apoyada por la gerencia deportiva y el directorio de que los jugadores que llegan a jugar mañana tengan el foco 100 por 100 en el partido, en lo que viene en el semestre”.

“Estamos en una situación en que necesitamos ganar el partido y es indudable que cualquier persona, sea Matías o cualquier otro jugador, es una situación en la que uno ya está con la cabeza pensando en la salida, los viajes y todo eso, es normal que ese foco no pueda estar 100 por 100”, argumentó.

Buljubasich argumentó la decisión de Cruzados de liberar a Matías Dituro. “Hay una línea de quiebre que es cuando uno tiene que tomar la decisión de dejarlo salir o no dejarlo salir, y nosotros trabajamos con personas, el Directorio hizo una evaluación de un montón de factores. Se priorizó el deseo del jugador de continuar su carrera en Europa”, esgrimió.