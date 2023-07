Comparte

Un 21 de julio, pero de 1955, nace uno de los hombres que cambió la historia del fútbol chileno. Hablamos de Marcelo Bielsa, quien cumple 68 años de edad.

Actualmente, el Loco se encuentra dirigiendo en la Selección de Uruguay, preparándose para su debut en las Eliminatorias ante La Roja.

Y si bien lo que menos pasa por su cabeza en estos momentos es su cumpleaños, quisimos recordar en esta celebración las mejores frases del Loco.

Las frases del Loco

«Yo soy un obsesivo del ataque. Yo miro videos para atacar, no para defender… tener el balón, tener autoridad»

«Para mí, la confianza es un sinónimo de relajación. Yo prefiero el miedo, porque te obliga a estar atento»

«Soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Hay gente exitosa que no es feliz, y gente feliz que no necesita del éxito. El éxito es una excepción y no un continuo»

«Lo que no podemos permitir es que (los jugadores) dejen de luchar. El desborde, el desorden, lo que pase está admitido. Los choques, los bailes… Lo que no está permitido es que dejen de luchar. Si luchan por el objetivo de todos, merecen estar»

«El arma suya como periodistas es la palabra escrita. Mi arma es la palabra hablada. Yo uso cincuenta frases para redondear una idea y después ustedes tienen que ponerla en una línea».

«No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganas, el mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma tanto. Y cuando pierdes sucede todo lo contrario, hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, sólo porque perdiste. En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, eso sí es lo importante».

«Sé que la alegría de un triunfo en un partido dura cinco minutos, termina el partido y hay una sensación de efervescencia, una sensación de la adrenalina al tope que genera excitación y felicidad. Pero son apenas cinco minutos y después hay un vacío enorme y grandísimo. Y una soledad indescriptible».

«El trabajo de recuperación tiene cinco o seis pautas y chau, se llega al límite. El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que crear»

«Creo que el espíritu amateur, el amor hacia la tarea, es lo único que vuelve satisfactorio el tránsito por el trabajo».