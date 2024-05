Comparte

Recientemente, Antonella Ríos participó como invitada en “Todo va a estar bien” de Vía x y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

Al comienzo, hablaron sobre su carrera en televisión y posteriormente, abordaron su vida personal, donde ella aclaró que se contraría soltera.

“En el amor quisiera no entrar en detalles. Es sensible el tema. Está muy calentito el muerto todavía. No vamos a entrar en detalles. Ahí te la dejo”, comenzó diciendo.

Recordemos que, durante el verano, la actriz mostró en sus redes sociales que estaba en pareja con el actual arquero de Deportes Antofagasta, Fabián Cerda, sin embargo, su vínculo no prosperó.

Tras ello, Antonella expuso que alcanzaron a estar poco tiempo juntos “como un suspiro. Fue cortito, no se dieron las cosas. Cosas del fútbol”.

Finalmente, aprovechó el espacio para “pasar el aviso” que está disponible, “estoy sola ahora, estoy soltera. Paso el aviso”, dijo entre risas.