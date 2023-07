Comparte

El arbitraje vuelve a ser protagonista en el fútbol chileno. Y no solo en Primera División. Es que ocurrió un nuevo episodio de errores referiles que afectó a la Primera B, precisamente, en el empate entre Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción.

Es que el juez José Cabero no cobró una mano alevosa del santacruzano Eduardo Vilches a falta de algunos minutos para que finalizara el encuentro, lo que significaba una oportunidad inmejorable para que el Campanil pudiera llevarse los tres puntos y escapar de la zona roja.

Sin embargo, el juez no vio la situación penal o no lo consideró como tal y siguió jugando el duelo. Cabe consignar que en la Primera B aún no se implementa el VAR, lo que hubiera sido de gran ayuda en esa jugada.