El día de ayer el ahora exparticipante de Gran Hermano, Fernando «Bambino» Altamirano, se presentó en el programa satélite, en donde repasó sus polémicos dichos al interior del programa, en especial aquellos que aludieron a la integridad de Bigote, el perro de la casa.

De hecho, la panelista Francisca García-Huidobro optó por abandonar el estudio antes de dirigirle la palabra, «por flojo, por machista, por las cosas lo que dijo sobre Bigote«.

Previo a que iniciara su conversación con el resto de panelistas y Diana Bolocco, Fernando optó por hacer un mea culpa, en donde se refirió a estas polémicas críticas.

El mea culpa de Fernando

«Quiero comenzar con pedir disculpas a todas las personas que se sintieron dolidas por estos dichos, quizás mi falta de experiencia en la tele, mi humor negro que ya está obsoleto en estos tiempos… los tiempos de ahora son más sensibles, quizás, y está bien, porque quizás antes se justificaban cosas que no debieran justificarse nunca», inició comentando.

Luego continuó: «En mi corazón no hay espacio para la maldad. Me equivoqué, me arrepiento profundamente».

En la misma, también abordó la salida de Fran García-Huidobro del estudio: «Respeto la opinión de Fran. Creo que cuando uno dice o hace algo malo, ya sea con intención mala o no, hay que hacerse cargo, no hay que hacerse el tonto. Creo que me equivoqué rotundamente, así que respeto que Fran esté dolida«.

