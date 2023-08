Comparte

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, se mostró abierto a la salida de Damián Pizarro, quien tendría una millonaria oferta del fútbol de Bélgica.

“Si hay una oferta irrechazable para el club y para él, yo estoy de acuerdo. No soy quién para cortarle la posibilidad a un jugador que pase a ganar mucho dinero, que juegue en Europa”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

“Yo puedo dar mi opinión. Siempre es preferible que un jugador se vaya al final de la temporada, pero Solari también se fue en medio de una temporada… se fue a un lugar donde él quería estar, donde es feliz. Y si al jugador y al club les conviene seguiremos adelante”, añadió.

“Estoy muy contento que hoy se hable de Damián como un futuro jugador en Europa, me pone muy feliz”, agregó.

Por último, Quinteros señaló que, en caso de concretarse, Pizarro sería una gran baja para el segundo semestre. “En lo deportivo nunca es conveniente que un jugador que esté teniendo continuidad se vaya a mitad de temporada porque es difícil reemplazarlo. Ahora ya no podríamos reemplazarlo. Pero a mí me pondría muy contento que pueda haber una venta a Europa de un jugador que me tocó hacer debutar, que lo preparamos, así que sería fantástico. Ojalá suceda en diciembre para que podamos tenerlo todo el torneo y que nos pueda a dar todo lo que le está dando al equipo”, cerró.