Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors que sufrió una escalofriante lesión en el duelo ante Fluminense por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores, se refirió a lo ocurrido y exculpó de lo ocurrido a su infractor, Marcelo.

Sobre su lesión, el defensor de 29 años señaló que “fue un mal momento al principio, fue bastante dolor. Pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento, eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor”.

“Ahora voy a casa a esperar que se deshinche, después hay que hacer un par de estudios más para determinar cuándo operamos”, agregó.

Sánchez también contó que su infractor, Marcelo, estaba bastante afectado por lo sucedido y le habló para disculparse. “Tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió por Instagram, sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada… quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito, se han preocupado un montón”, indicó..

“Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal. Me enteré que me estuvo buscando en el vestuario y es un gesto que demuestra cómo es como persona. Yo lo admiro como jugador y ahora también como persona. No hay nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Ya se lo dije, pero se lo repito públicamente”, completó.