Claudio Bravo y el Real Betis se preparan a toda marcha para enfrentar la próxima temporada. Esta noche los dirigidos por Manuel Pellegrini enfrentarán al Sevilla en una versión amistosa del clásico andaluz, y el portero chileno conversó con la prensa luego del último entrenamiento previo al partido.

“Siempre he sido abierto a todas las opciones dentro de mi carrera. Voy próximo a cumplir los 41 años y dependerá del físico, lo mental, de la importancia que yo sienta y tenga en el lugar donde me toque estar”, señaló el meta.

Sobre la posibilidad de volver a defender la camiseta de la Roja, Bravo expresó que «las puertas siempre están abiertas y las abres tú en base a tu trabajo, a tu constancia. En base a hacer las cosas bien donde te toque estar. Creo que los lugares se ganan por si solo, más que por el nombre o la trayectoria. Creo que te lo ganas en el día a día y por las presentaciones que das en tu equipo»

El capitán de la selección chilena se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Colo-Colo. “La determinación final va a depender de esos factores y del lugar donde me necesitan y me quieran, me sienta cómodo. Veremos las posibilidades el día de mañana, pero mi presente es el Betis”, aseguró

Además, el oriundo de Viluco manifestó su interés por el fútbol azteca: “Conozco la Liga MX. Durante mi trayectoria he tenido varios compatriotas que han jugado en México, a muchos les ha ido muy bien, por lo que esta liga me llama mucho la atención”.

“Me siento muy vigente aun pese a mi edad, pero ya veremos mañana. La opción siempre está, pero siendo sincero, todo depende de cómo me siente físicamente y de mi cabeza. Me encanta México, su comida y su cultura”, sentenció.