En una nueva edición de En sus marcas, Matías Fuenzalida conversó con la atleta paralímpica Margarita Faúndez, quien nos contó acerca de su preparación para los Parapanamericanos Santiago 2023.

“Era una persona sedentaria total. Nunca hice ejercicio hasta los 20 años. Me eximía de educación física porque como no veía tenía muchos temores. Hace 15 años atrás la cultura deportiva en chile en cuanto a las personas con situación de discapacidad era nula”, señaló la deportista del Team Modelo.

“Cuando me invitaron a correr había entrado a estudiar masoterapia en una escuela para ciegos y mis compañeros todos tenían algún grado de discapacidad visual. Entonces, me invitan a correr y yo digo ‘¿Cómo corre un ciego? ¿Cómo voy a correr yo?’. Me la pensé tres meses hasta que dije que si y han pasado 15 años”, agregó.

“Quiero estar en el podio, ese es mi objetivo. Quiero estar en ese estadio lleno con todos los chilenos gritando por nosotros, quiero vivir eso. Lo viví en Santiago 2014, en los Parasuramericanos, yo gané oro en 800 y viví eso de estar con mi gente ahí, pero quiero vivir eso en mayor magnitud en la fiesta de todo el continente”.

