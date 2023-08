Comparte

Tras salir de Unión Española y fichar por Racing de Montevideo de Uruguay, el delantero Octavio Rivero aseguró estar bien físicamente luego de superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

“Tenía ganas de estar en Uruguay. Jugué en Central Español seis meses, en Rentistas y en Nacional también. Me pareció un buen momento”, afirmó a Ovación sobre su regreso a su país natal.

Rivero, además, aseguró que dejó atrás la lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas y está listo para competir. “Físicamente estoy muy bien y mentalmente, después de todo lo uqe me pasó, salí fortalecido. Sigo con hambre de lograr cosas importantes”, indicó.

Por último, el atacante confesó que debido a la lesión que lo aquejaba, no podía tomar en brazos a su hija. “Me incomodaba esa pregunta porque durante estos últimos dos años no la podía agarrar en brazos. Son cosas que no solo son traumáticas para uno, sino también para la familia”, completó.