Comparte

Durante el último tiempo las redes sociales se han encargado de vincular a Roberto Cox con algún rostro del espectáculo, de manera amorosa.

En primera instancia se filtró una cena que hubo entre el comunicador de CHV y la modelo Sabrina Sosa, donde ambos señalaron que solo mantienen una amistad.

Ahora, en las últimas semanas, Cox ha sido vinculado con la modelo Francisca Undurraga, donde una vez más las fuentes han descartado algo más allá de una amistad.

Quien entregó nueva información de este obscuro escenario amoroso, fue la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos.

La versión de Adriana Barrientos

«Yo sé, Fran, que después de esto me vas a bloquear; pero como me quieres tanto, me vas a desbloquear«, inició señalando en el programa.

Luego reveló: «La verdad es que Roberto hace mucho tiempo había puesto los ojos en la Fran (…) Estoy hablando más o menos del año pasado».

Sin embargo, Undurraga frente a esta situación buscaría «ir muy lento», debido a «las cosas que se dicen de Roberto», aludiendo a los últimos rumores de su vida amorosa.

Por último, Barrientos afirmó: «Pero estas últimas semanas, y ella asegurándose muy bien que él ya no tiene ningún vínculo con Sabrina Sosa, decidió este fin de semana salir con Roberto«.