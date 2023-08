Comparte

Este miércoles la Universidad Católica se enfrentará a Everton de Viña del Mar en un duelo válido por las semifinales regionales de la Copa Chile. El ganador enfrenará a Colo-Colo en la final.

La UC llegó a semifinales de la zona centro-norte del certamen nacional tras vencer a Santiago Wanderers con goles de Andrés Barboza (AG) y Alexander Aravena.

📻 ¡La Copa Chile se vive en Deportes en Agricultura!



Vive el duelo entre Universidad Católica y Everton con el vibrante relato de @RorroSandoval y todo el equipo de la 92.1 FM



👉🏽 https://t.co/DyliteAd7M pic.twitter.com/C43HmzT5zF — Deportes en Agricultura (@Deportes921) August 9, 2023

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Everton?

El encuentro se jugará en el Estadio Santa Laura de Independencia este miércoles 9 de agosto a las 20.30 hora local.

El partido se transmitirá por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports HD: VTR: 855 (HD), DTV: 1631 (HD), ENTEL: 243 (HD), CLARO: 490 (HD), GTD/TELSUR: 845 (HD), MOVISTAR: 896 (HD), ZAPPING: 99 (HD).

TNT Sports 2: VTR: 165, DTV: 631, ENTEL: 242, CLARO: 190, GTD/TELSUR: 71, MOVISTAR: 486, TU VES: 504, ZAPPING: 104.

¿Dónde ver online a la UC contra los ruleteros?

Si no cuentas con las señales de TNT Sports en tu cable operador, ni tampoco has contratado los servicios de Estadio TNT, no te preocupes, porque nuestra señal online de Radio Agricultura llevará todos los pormenores de este encuentro.