Charles Aránguiz viene recién volviendo al fútbol luego de casi nueve meses fuera de las canchas. Una seguidilla de lesiones le ha impedido tener regularidad en el último tiempo y el volante del Inter de Porto Alegre tiene claro cuál es su lugar actual en la Roja: “Hoy no me veo en la selección”, señaló.

Pese a que recientemente ha jugado como titular en el equipo Colorado, incluso estuvo desde la partida en el triunfo de su equipo ante River Plate en los octavos de final de Copa Libertadores, Aránguiz no siente que deba estar dentro de la nómina para los duelos ante Uruguay y Colombia por Clasificatorias.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy en la selección. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para estar en la selección, pero estoy en ese proceso. En estos momentos estoy aprovechando cada minuto que me da de confianza el técnico, pero me falta mucho todavía”, aseguró el ex mediocampista del Bayer Leverkusen, en conversación con Diario As.

El Inter de Porto Alegre enfrentará al Bolívar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que se encuentra en la posición número 13 del Brasileirao con la misión de meterse en zonas de copas internacionales para la próxima temporada.