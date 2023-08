Comparte

Este lunes la Universidad de Chile se enfrentará a Curicó Unido en un duelo válido por la fecha 21 del Torneo Nacional. El ganador tendrá un respiro en este campeonato, puesto que ambos equipos vienen alicaídos.

El cuadro azul disputará su duelo en el Estadio Santa Laura, pese a las gestiones que hizo para cambiarlo de escenario.

Es que una de las peticiones de Mauricio Pellegrino era mover el duelo al Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sin embargo, según información de Deportes en Agricultura, el duelo no se moverá del Santa Laura.

Los Azules llevan cuatro caídas al hilo y el mediocampista Federico Mateos fue autocrítico con el juego de las últimas fechas.

“Creo que no estamos en un gran nivel, es evidente. Las derrotas lo dejan reflejado, pero es el momento de agarrar toda la bronca que tenemos y tratar de revertirlo”.

“El equipo es el mismo que estaba peleando arriba, y es momento de corregir todo lo malo que hemos hecho”, dijo en conferencia de prensa.

📻 ¡La fecha 21 del Campeonato Nacional se vive en Deportes en Agricultura! Vive el duelo entre Universidad de Chile y Curicó con el vibrante relato de@pepeormazabal y todo el equipo de la 92.1 FM pic.twitter.com/pFzopdERST — Deportes en Agricultura (@Deportes921) August 14, 2023

¿Dónde ver Universidad de Chile vs. Curicó Unido?

El encuentro se jugará en el Estadio Santa Laura de Independencia este lunes 14 de agosto a las 20.00 hora local.

El partido se transmitirá por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports HD: VTR: 855 (HD), DTV: 1631 (HD), ENTEL: 243 (HD), CLARO: 490 (HD), GTD/TELSUR: 845 (HD), MOVISTAR: 896 (HD), ZAPPING: 99 (HD).

TNT Sports 2: VTR: 165, DTV: 631, ENTEL: 242, CLARO: 190, GTD/TELSUR: 71, MOVISTAR: 486, TU VES: 504, ZAPPING: 104.

¿Dónde ver online a la U contra los torteros?

Si no cuentas con las señales de TNT Sports en tu cable operador, ni tampoco has contratado los servicios de Estadio TNT, no te preocupes, porque nuestra señal online de Radio Agricultura llevará todos los pormenores de este encuentro.