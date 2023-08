Comparte

Luego de entregar la nómina definitiva del equipo chileno de Copa Davis, el capitán Nicolás Massú hizo un análisis de lo que será el retorno de Chile al grupo mundial de la competencia.

«Hemos tenido varios meses para poder organizar de la mejor forma nuestra ida a algo tan importante que es el grupo mundial, donde están solamente los 16 mejores equipos del mundo. Vamos con mucha ilusión, sabemos que todos los rivales que enfrentemos son difíciles», aseguró el doble medallista de oro olímpico.

«Nosotros también nos hemos ganado el derecho de estar ahí. Siempre he dicho que una de las cosas más importantes es que los jugadores lleguen sanos, así pueden rendir al 100%, ojalá ganando partidos para que lleguen con la confianza alta», añadió.

Sobre los rivales de Chile en la competencia que se llevará a cabo en Bologna, Italia, entre el 12 y 17 de septiembre, Massú señaló que «Todos los rivales que nos van a tocar, ya que esta es una serie distinta en que enfrentamos a tres países, por algo están ahí. Tienen grandes jugadores, grandes singlistas, grandes doblistas y obviamente que tenemos que enfocarnos en hacer nuestro mejor trabajo«.

«Hemos estado siguiendo no solo lo que hacen nuestros jugadores en el circuito, sino que también, lo que están haciendo nuestros rivales. Los conozco mucho, he estado durante mucho tiempo en el circuito y ahora simplemente tenemos que tratar de llegar y hacerlo de la mejor forma posible. Tenemos que buscar nuestras oportunidades y representar a Chile siempre con toda la motivación y la fuerza«, cerró el ex tenista.