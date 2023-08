Comparte

Este miércoles la Universidad Católica se enfrentará a Colo-Colo en un duelo válido por las finales regionales de la Copa Chile.

La UC llegó a la final de la zona centro-norte del certamen nacional tras vencer por definición de penales a Everton de Viña del mar.

Desde los 12 pasos los de la Franja fueron más precisos y se impusieron por 5-4 para meterse en la gran final de la zona Centro-Norte.

Di Santo se paró frente al golero viñamarino, pateó cruzado y fuerte para sellar la clasificación de la Universidad Católica a la final de la Zona Centro-Norte, donde enfrentará a los albos.

Por su parte, el elenco de Macul llegó a esta final de la zona centro-norte de la Copa Chile, tras vencer a Palestino por la cuenta mínima.

El solitario gol de Vicente Pizarro le bastó al Cacique para imponerse en el Estadio Monumental.

Con el triunfo de Colo-Colo sobre Palestino, el Cacique espera llevarse el triunfo ante un clásico rival, como son los cruzados.

📻 ¡La final zonal Centro-Norte de Copa Chile se vive en Deportes en Agricultura! Vive el duelo entre Universidad Católica y Colo-Colo con el vibrante relato de @Marcelo_Kalu y todo el equipo de la 92.1 FM pic.twitter.com/1CRAsciI54 — Deportes en Agricultura (@Deportes921) August 16, 2023

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Everton?

En el partido de ida, donde los Cruzados iniciarán de local, se jugará el miércoles 16 de agosto, a las 18 horas en el Santa Laura.

Mientras que la revancha será en el Estadio Monumental el 20 del mismo mes a las 15 horas.

De esta forma, ambos equipos buscarán un boleto para instalarse en la fase final de la Copa Chile, donde se enfrentarán al ganador de la zona Norte.

El partido se transmitirá por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports HD: VTR: 855 (HD), DTV: 1631 (HD), ENTEL: 243 (HD), CLARO: 490 (HD), GTD/TELSUR: 845 (HD), MOVISTAR: 896 (HD), ZAPPING: 99 (HD).

TNT Sports 2: VTR: 165, DTV: 631, ENTEL: 242, CLARO: 190, GTD/TELSUR: 71, MOVISTAR: 486, TU VES: 504, ZAPPING: 104.

¿Dónde ver online a la UC contra el Cacique?

Si no cuentas con las señales de TNT Sports en tu cable operador, ni tampoco has contratado los servicios de Estadio TNT, no te preocupes, porque nuestra señal online de Radio Agricultura llevará todos los pormenores de este encuentro.