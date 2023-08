Comparte

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró que la FIFA tiene “la responsabilidad” de que el Mundial 2030 se celebre en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

“Creemos que el centenario no es un Mundial más, si no es ‘el Mundial de la FIFA’ y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol”, dijo el mandamás de Conmebol.

“Todos entienden que ese mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos que se reedite y juegue aquí, donde todo nació, que fue en Uruguay y Argentina”, agregó.

“Nuestra propuesta une a cuatro países. Es el ejemplo que puede demostrar el fútbol en un momento donde el mundo está muy conflictuado. Donde lamentablemente aún estamos hablando de armas bélicas. El fútbol puede ser un camino y un ejemplo de demostrar no solo que cuatro países se pueden unir por un objetivo que es histórico, en función de la historia pertenece a Uruguay y la región”, completó Domínguez.