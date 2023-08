Comparte

España conquistó su primer Mundial Femenino tras vencer a Inglaterra. Sin embargo, la celebración se vio empañada por el polémico gesto del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, quien besó sin consentimiento la jugadora Jenni Hermoso.

Tras lo ocurrido, Hermoso se descargó en sus redes sociales. “Pero ¿qué hago yo? No me ha gustado, eh”, dijo la futbolista.

Luego del repudiable hecho, Rubiales rompió el silencio y a través de un video compartido en las redes sociales de la Federación Española, se disculpó por lo sucedido. “Estamos ante un hecho histórico, en uno de los días más felices del fútbol español: campeonas del mundo, una barbaridad. Pero hay un hecho que tengo que lamentar, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con la que mantengo una grandísima relación, como con otras”, dijo el mandamás de la RFEF.

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En momentos de máxima efusividad, sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió de manera espontánea”, añadió.

“Aquí no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, sin ninguna mala fe. Pero fuera no y se ha armado revuelo. Si alguien se ha sentido dañado pido perdón, no queda otra. De esto hay que aprender y entender que cuando ocupas un puesto como este, de presidente de la Federación, hay que tener más cuidado”, insistió.

Por último, señaló que “hay declaraciones por mi parte al decir que esto me parece una idiotez… es porque aquí dentro nadie le daba importancia. Quiero disculparme por si desde fuera se ha visto de otra manera tendrán sus motivos. Y acabo diciendo que estoy apenado porque ante uno de los mayores éxitos del fútbol esto haya empañado la celebración. Hay que dar mérito a estas mujeres y al equipo liderado por Jorge Vilda: esto hay que celebrarlo por todo lo alto”.