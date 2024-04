Comparte

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, criticó este martes la negativa de la parlamentaria Maite Orsini (RD) de no dar unanimidad en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad para sesionar hasta total despacho sobre las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Orsini justificó el lunes su decisión indicando que “es un proyecto de suma importancia”, por lo tanto, “no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tempo que requiere”.

“El citar hasta total despacho implica que eventualmente tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada para la urgencia que este proyecto tiene”, agregó más adelante la diputada RD.

Diputada Maite Orsini (RD) no da unanimidad para votar RUF hasta total despacho – Agencia Uno.

Longton criticó a Orsini

Sobre esta decisión, el diputado Longton, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, aseveró que es “un poco inexplicable”.

En conversación con la “La Mañana de Agricultura”, el representante de la región de Valparaíso señaló que “ella inmediatamente dice que no quiere dar la unanimidad y eso me parece un despropósito, sobre todo en el ambiente que estamos viviendo como país”.

“Además, la disposición que uno tiene que tener para poder avanzar en el proyecto, decir ‘altiro’ que no hasta tal despacho, quiere decir que no estoy dispuesto a avanzar con la celeridad que deberíamos avanzar entendiendo que este proyecto ya lo estamos votando hace un tiempo, todos conocemos las indicaciones y el texto”, comentó el diputado.

Bajo esa línea, expresó que la actitud de la parlamentaria le pareció “contraproducente con el ambiente y situación que estamos viviendo como país”.

Al ser consultado de por qué entrampa el debate, Longton indicó que tiene una teoría al respecto.

“Al Gobierno no le gusta votar proyectos cuando tiene la seguridad de que no tiene los votos. Eso pasó con las Reglas del Uso de la Fuerza, que está desde septiembre con las indicaciones del Gobierno y la verdad que no ha sido puesto en tabla”, manifestó.

Precisando además que “la comisión no la presidimos la oposición, sino que el oficialismo, o sea, podrían haber citado cuando quisiera. Pero claramente los votos no estaban para que el proyecto saliera en las condiciones que ellos querían que saliera”.

