Cobreloa estuvo a punto de terminar con varias temporadas en la Primera B. Sin embargo, los loínos no pudieron cumplir con su sueño y cayeron en la final del segundo ascenso por un brutal 0 a 5 en Calama, recibiendo la peor goleada de su historia en su estadio y viendo el ascenso de Copiapó a la Primera División.

Tras nueve meses de ese fatídico hecho de los loínos, uno de los protagonistas, que estuvo ahí, fue el delantero David Escalante, quien realizó duras acusaciones y revelaciones contra algunos compañeros de ese plantel. Al igual que salió al paso sobre los rumores de posibles amaños de partidos.

“El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”, dijo en diálogo con DIRECTV.

De hecho, sus revelaciones no quedaron ahí y lanzó nombres: “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”.

Cabe recordar que Ríos en ese partido fue expulsado por doble amarilla, la cual condicionó el trámite. Tras conocerse su fichaje en enero de este año a Copiapó, su exentrenador Emiliano Astorga ironizó con el traspaso: “Qué bueno que llegue a Copiapó. Qué bueno por él. En el fútbol pasa de todo. No quiero meterme en las patas de los caballos, pero ahí está a la vista”.

Finalmente, al ser consultado por más detalles, Escalante contó que hay compañeros “están enfermos apostando. Nosotros teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas. Apostaban hasta los laterales, apostaban hasta cuántos córners hacían. Y todos lo festejaban, gritaban ‘¡ganamos!’. Y después, cuando perdimos, todos pusimos la mirada en ellos. Es así”.