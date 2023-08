Comparte

Williams Alarcón duró poco en Unión La Calera tras regresar de España. Es que el volante chileno fue oficializado como nuevo jugador de Huracán de Argentina.

De hecho, el ex Colo-Colo ya se despidió de sus compañeros y la institución en sus redes sociales, donde publicó: «Hoy me despido de esta linda institución, la cual me abrió las puertas y permitió seguir desarrollándome como profesional y persona».

«Desde el primer día sentí el cariño de la hinchada y de todo los trabajadores del club. Estaré eternamente agradecido por la confianza y el apoyo incondicional que siempre me dieron. Espero nos volvamos a ver en un futuro, ¡el mejor de los éxitos equipo!», continuó el volante de 22 años.

El futbolista ya fue anunciado en el Globo, donde compartirá equipo con los chilenos Guillermo Soto y Rodrigo Echeverría.

Cabe destacar que esta será la segunda experiencia de Alarcón en el extranjero, ya que en la primera parte del año se fue a préstamo al Ibiza de España.