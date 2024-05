Comparte

En el reciente episodio del reality “¿Ganar o servir?”, Pangal Andrade se robó gran parte del protagonismo tras hacer una llamativa declaración sobre su relación con Melina Noto, la animadora de TNT Sports.

Todo eso, en medio de una conversación con sus amigos del encierro, es decir, Gonzalo Egas, Austin Pelao y Claudio Valdivia.

“Es difícil estar encerrado. Aunque no lo crean, ya estoy echando mucho de menos a la Meli”, comenzó diciendo el deportista extremo.

“Ojalá que cuando salgas esté”, lo bromeó Gonzalo, haciendo alusión a que quizás cuando abandone la competencia ella no quiera seguir con él.

“Yo trabajaba con la mujer de él, en el mismo canal. Estaba en maquillaje y yo en vestuario y me dice, ‘Gonza, ¿te vas a ir al reality?, qué bueno, estarás con Pangal. Me tienes que contar cuando salgas cómo se porta, porque me muero si pasa algo, me tienes que decir’”, agregó Egas.

Tras ello, Pangal aprovechó la instancia para revelar que quiere ser padre “ella sí conoce, trabajó con la Faloon. Sabes lo que me urge, es ser papá muy viejo y no poder, como ustedes, disfrutar como papá, hacer deporte con ellos”.

“¿Tú quieres ser papa? Tienes que serlo ahora”, le aconsejó Gonzalo.

“Sí, lo voy a ser ahora, este año”, confesó Pangal, quien posteriormente dio a entender que tiene intenciones de formar una familia con Melina y vivir juntos.