Si alguien sabe de goles en el fútbol chileno es Esteban Paredes. El goleador histórico del balompié nacional anunció a su candidato para encabezar la delantera de la Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: Damián Pizarro.

En conversación con TNT Sports, durante la actividad No más violencia, el ídolo colocolino aseguró que “Necesitamos un goleador urgente. Me la jugaría por Damián Pizarro. No sé si de titular, pero llevarlo y que vaya sumando minutos. Es una gran promesa”.

El ex futbolista aprovechó la instancia para contar cuáles fueron los consejos que le ha dado al joven delantero de Colo-Colo: “Hablé con Damián (Pizarro) y le dije que se tomara un tiempo más en la jugada cuando definía. Es uno de los grandes jugadores que tiene Colo Colo”.

“También le dije que buscara los palos. Cuando uno define es todo muy rápido y creo que hizo un muy buen gol. Lo felicité y le dije que el consejo le sirvió”, sentenció.