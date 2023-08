Comparte

En el último tiempo Arabia Saudita ha abrochado los fichajes de diversas estrellas mundiales. Sin embargo, otros han rechazado ir a la liga saudí pese a las millonarias ofertas con las que los han seducido.

Uno de ellos es Ángel Di María. El argentino campeón del mundo reveló que fue tentado desde Arabia, pero que él rechazó esta oferta para arribar al Benfica de Portugal.

“Tuve muchas conversaciones, los números que manejan ellos son increíbles. Pero elegí con el corazón. Quería que mi familia siga siendo feliz en Europa y no irme a un lugar donde capaz no la pasaban bien”, dijo el Fideo a DSports Radio.

“Uno ve todas esas cosas que salen… que la plata y que te dan la vida, pero sé por otro lado que vivir ahí no es nada fácil. Tengo gente cercana que me lo dijo. Uno capaz está ganando lo que podría haber ganado en cinco carreras, pero no. Sí hablé por respeto con la gente de Arabia, pero quedó ahí”, completó.