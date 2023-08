Comparte

Este viernes la Universidad de Chile se enfrentará a Unión La Calera en un duelo válido por la fecha 22 del Torneo Nacional. El ganador tendrá un respiro en este campeonato, puesto que ambos equipos vienen alicaídos.

El cuadro azul disputará su duelo como visitante en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

La U rescató un agónico empate en su último encuentro en Santa Laura tras un frenético final de encuentro ante Curicó Unido.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron empatar gracias a un gol de Darío Osorio en el minuto 96, luego de que Federico Castro abriera la cuenta de penal en el primer tiempo.

Por su parte, los caleranos también vienen de empatar uno a uno en su último enfrentamiento frente a Ñublense. Ismael Sosa, para los sureños, empató Williams Alarcón, para los cementeros.

📻 ¡La fecha 22 del Campeonato Nacional se vive en Deportes en Agricultura! Vive el duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile con el vibrante relato de @pepeormazabal y todo el equipo de la 92.1 FM pic.twitter.com/6v7HwEDlwN — Deportes en Agricultura (@Deportes921) August 25, 2023

¿Dónde ver el encuentro entre Unión La Calera y Universidad de Chile?

El encuentro se jugará en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar este viernes 25 de agosto a las 18.00 horas.

El partido se transmitirá por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports HD: VTR: 855 (HD), DTV: 1631 (HD), ENTEL: 243 (HD), CLARO: 490 (HD), GTD/TELSUR: 845 (HD), MOVISTAR: 896 (HD), ZAPPING: 99 (HD).

TNT Sports 2: VTR: 165, DTV: 631, ENTEL: 242, CLARO: 190, GTD/TELSUR: 71, MOVISTAR: 486, TU VES: 504, ZAPPING: 104.

¿Dónde ver online a la U contra los cementeros?

Si no cuentas con las señales de TNT Sports en tu cable operador, ni tampoco has contratado los servicios de Estadio TNT, no te preocupes, porque nuestra señal online de Radio Agricultura llevará todos los pormenores de este encuentro.