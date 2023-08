Comparte

Tras agotar las entradas para su despedida, el exfutbolista chileno Matías Fernández hizo un repaso de su carrera y aseguró siempre lo dio todo dentro de la cancha.

“Lo de todo, puse todo de mi parte, me cuidé y traté de dar lo mejor. Más allá que si alguien piensa que sí pudo ser más o menos, siempre lo intenté. Uno siempre sueña en grande, con hacer una carrera aún mejor, pero soy un agradecido y no me puedo reprochar nada”, dijo a TNT.

Fernández aprovechó la instancia para recordar el premio a mejor jugador de América, hito que alcanzó tras su gran campaña con Colo-Colo. “Es un regalo de Dios haber ganado ese premio. Es una bendición, pero en ese momento no le tomé el valor que tenía”, reconoció.

“Ese día fui a entrenar (en Villarreal), pero no le tomé el valor y Juan Román Riquelme fue el primero que se acercó a felicitarme y me invitó a comer. Entonces era importante el premio y con el tiempo uno valora más eso porque andaba más preocupado de jugar”, completó.