Arturo Vidal en sus tiempos libre se dedica a conversar con sus seguidores en Twitch, uniéndose al mundo de los streamers. En ese sentido, surgen muchas preguntas para que el King responda y una de ellas fue el fichaje de Darío Osorio al FC Midtjylland de Dinamarca.

En ese sentido, el volante lamentó la salida del joven delantero al fútbol danés. «Pudo irse al Milan, sonó en Inglaterra, es una locura. No, no. Metía dos goles… Pero allá en Dinamarca tienes que hacer 100 goles para que te vean», expresó Vidal.

Pese a su lamento, Vidal alentó al ex Universidad de Chile y le deseó éxito: «Triste noticia. Ojalá le vaya espectacular, que la rompa, pero bueno. Ojalá no vuelva. Osorio, no tienes que volver, aguanta, pero es mala noticia».

Finalmente, volvió a cuestionar el traspaso: «Ahora quiero ver a los mala clase, que digan que ese negocio lo hicieron bien. Tenía que haberse quedado, madurado mucho más. No entiendo cómo llevan a un jugador talentoso a Dinamarca, que falta de respeto».