El lateral de la Roja, Gabriel Suazo, anticipó el choque ante Uruguay y se refirió a los pocos minutos que ha tenido Ben Brereton en Villarreal y la inactividad de Alexis Sánchez quien fichó hace algunas semanas por el Inter de Milán. Sin embargo, el jugador de Toulouse confía en que ambos delanteros tendrán un gran cometido con la selección.

“Quizás no vienen con tantos minutos como quisiéramos o como a ellos les gustaría, pero estoy convencido que van a hacer su mejor partido y entregar el máximo. No es un parámetro que me preocupe porque cuando uno viene aquí se entrega al máximo, aunque esté jugando 80 o un minuto en sus clubes”, afirmó.

Sobre el duelo ante la Celeste, en tanto, Suazo indicó que “estamos convencidos en hacer un gran partido, y por qué no, conseguir la victoria. Es difícil, pero más allá de eso vamos con ese pensamiento por más complicado que sea el rival. Y así vamos a jugar ese partido”.

“Más allá de las bajas que tengan ellos (Luis Suárez y Edinson Cavani) lo fuerte será lo colectivo. Es allí donde debemos hacer hincapié. Suárez y Cavani son jugadores con mucha historia, pero hoy no están, así que no debemos pensar en eso”, completó.