Los diputados de la Bancada UDI Felipe Donoso, Marta Bravo y Flor Weisse llamaron a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a elaborar un programa que permita ofrecer de manera gratuita el grabado de patentes vehiculares.

Cabe recordar que este lunes entró en vigencia una modificación a la Ley de Tránsito que obliga a todos los conductores a registrar, dentro de un año, la identificación de sus vehículos en el parabrisas, las ventanas y los espejos retrovisores laterales.

El objetivo de la iniciativa es prevenir el robo de automóviles y su posterior venta o clonación.

“Por muy bien intencionada que sea esta ley, van a tener que ser los propietarios de vehículos quienes incurran en ese gasto, lo que pareciera no ser justo. Por eso es fundamental que sea la Subdere la que elabore un programa destinado exclusivamente a financiar este servicio, que vaya en directo beneficio de la comunidad, de manera que no sean los chilenos quienes deban asumir este costo”, explicaron los legisladores.

En esa línea, los diputados Donoso, Bravo y Weisse justificaron su solicitud, teniendo en cuenta que si un conductor no ha grabado la patente en los vidrios y espejos de su vehículo, no podrá obtener su revisión técnica, por lo que aseguraron que “hay que ponernos en el lugar de todas las personas que utilizan su automóvil como fuente de ingreso, quienes se podrían ver impedidos de seguir trabajando si es que, por alguna u otra razón, no pueden pagar por el servicio que hoy es obligatorio”.