Tras la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS), se generó un revuelo en Apple TV+ provocando un gran aumento en la cantidad de suscriptores interesados en ver al argentino.

Y como enganche comercial, Apple bajó el precio de este servicio para que esté al alcance de cada vez más personas.

En un principio, la suscripción solo al pase de temporada de la MLS costaba 99 dólares (79 dólares para aquellos usuarios que tenían activo el servicio de Apple TV+), la compañía decidió que reducir el valor de esta plataforma a 29 dólares (25 dólares para aquellos con acceso a Apple TV+).

Este impulso generado por la llegada del ex Barcelona a la MLS será por toda la temporada regular (fines de octubre), para así sumar suscriptores a la app de la manzana a nivel mundial.

Se estima que los precios varíen si es que el Inter de Miami logra acceder a los Play-Off al final de la temporada (diciembre), lo que generaría aún más de ganancias para Apple.

The stars will be out in LA. 🤩



Don't miss this one. @LAFC & @InterMiamiCF kick off at 10pm ET tonight on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/Pau6rQBuV0 pic.twitter.com/2H0lpTPCrq