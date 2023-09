Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las críticas que ha generado su nueva valoración sobre el expresidente Sebastián Piñera, a quien calificó como «un demócrata» señalando que «en sus dos Gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era mejor para el país».

La nueva opinión del Mandatario generó comentarios, ya que cuando era candidato presidencial, en el año 2021, aseguró: «Sepan que a quienes sean responsables (de la violación a los derechos humanos durante el estallido social) los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que señor Piñera, está avisado«.

Las recientes críticas no dejaron indiferente a Boric, quien por medio de su cuenta de X (ex Twitter), señaló: «Se ha generado un debate porque haya afirmado que el ex Presidente Piñera es un demócrata (lo que sostengo), ya que según algunos esto significaría una inconsistencia de mi parte».

Junto con lo anterior, expresó: «Me parece una discusión interesante, y que dado el contexto de retroceso en el debate público respecto al valor de la democracia y la condena inequívoca y sin matices al Golpe de Estado, vale la pena profundizar».

Finalmente, Boric manifestó: «Ni el ex presidente Piñera, ni yo, hemos cambiado nuestra visión crítica respecto a las ideas programáticas o al gobierno del otro; ese es justamente el valor principal del hecho que firmemos junto a todos los ex presidentes vivos el documento ‘Por la democracia, siempre’. Porque demuestra que personas con diferencias políticas profundas, pueden acordar algo fundamental respecto a cómo tratar esas diferencias, algo clave en nuestra historia y para nuestro futuro: nunca es justificable un golpe de estado y que los derechos humanos son irrenunciables».