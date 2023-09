Comparte

Carlos Alcaraz no solo es el futuro del tenis mundial, sino que ya comienza a ser el presente. Por lo mismo, era una de las grandes atracciones de la Copa Davis. Sin embargo, el español decidió bajarse del torneo.

La información fue entregada por la Real Federación Española de Tenis, quienes dieron la noticia tras la eliminación de ‘Carlitos’ del US Open en las semifinales del torneo.

De hecho, Alcaraz, tras la caída ante Daniil Medvedev, anticipó lo que se venía: «Tengo que escuchar a mi cuerpo a ver qué me pide. Veremos mañana cómo me levanto. Veremos a ver mañana lo que me pide el cuerpo. Pero lo que puedo decir es que ha sido una gira bastante larga y necesito descanso, pero mañana veré».

De esta forma, tras la baja de Alcaraz, Albert Ramos (88° ATP) tomará su lugar en el equipo español.

Recordemos que la fase grupal de la Copa Davis se disputará entre el 12 y 17 de septiembre, donde España competirá en el Grupo C junto a Serbia, República Checa y Corea del Sur.