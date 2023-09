Comparte

Les Gets, Francia, la séptima ronda de la Copa del Mundo para la disciplina XCO, no sería un circuito fácil. Bien lo sabía el ciclista chileno Martín Vidaurre, quien este año enfrenta el certamen desde la categoría Elite, en la que se ha superado fecha a fecha mientras compite codo a codo con los mejores exponentes. Y el fin de semana pasado no fue la excepción, ya que, tras problemas técnicos, Vidaurre logró reincorporarse a la competencia y finalizar la carrera, avanzando varias posiciones hasta el puesto 28.

“Dentro de todo, buena carrera hoy. Pinché en la segunda vuelta por un error mío. Remonté bien, así que contento”, comentó el atleta de Red Bull tras una agotadora carrera.

Su entrenador, Jorge Cajigal, aplaudió también el resultado del deportista y comentó cómo ha sido el proceso este año: “Hemos estado trabajando muy firme, con precaución de no sobrecargar, para seguir mejorando la forma deportiva. Estamos apuntando a que Martín llegue en buena forma a Santiago 2023, tras todas las Copas del Mundo que ha corrido. La categoría Elite es muy exigente, donde primero se corre un Short Track y en menos de 48 horas deben estar corriendo en formato olímpico. Y este deporte tiene la particularidad de que se hace a tope. La exigencia física es 100%, sobre todo al nivel en el que compite Martín”, cuenta.

La fecha se la adjudicó el francés Victor Koretzky con un implacable tiempo de 1:26’45», seguido por el suizo Nino Schurter +17″ y el rumano Vlad Dascalu +21”, quien se adjudicó el tercer peldaño del podio.

Luego de Les Gets, Vidaurre se dirige a las dos últimas fechas del Campeonato UCI: 29 de septiembre al 1 de octubre en Estados Unidos y del 6 al 8 de octubre a Canadá, acercándose a Chile donde culminará su año deportivo.