El capitán de los Cóndores, Martín Sigren, habló en la previa del segundo duelo de Chile en el Mundial de Rugby, ante Samoa. El chileno aseguró que el equipo ya no tienen la misma ansiedad del debut y que están listos para este nuevo desafío en Francia.

«Gran parte de los jugadores ya botamos esa ansiedad del debut, sabemos más o menos qué esperar de un estadio lleno con más de 30 mil personas. Hemos hecho una buena semana, priorizamos la recuperación y quedamos frescos para un partido como el que será el sábado», declaró Sigren.

El técnico de Chile, Pablo Lemoine, detalló los motivos de los cuatro cambios que hará en los Cóndores para enfrentar a los samoanos.

«Rotar el equipo es importante para mantener jugadores que van aplicar la misma intensidad. Entender este tipo de partidos, no es lo mismo recuperarse de un partido que jugamos en Sudamérica que partidos de este tipo. Hay que mantener la frescura y la intensidad«, comentó.

Trascartón, Benjamín Videla atendió a los medios de comunicación presente, quien realizará su debut oficial con la selección chilena en el duelo con Samoa.

«Es un sueño estar aquí, debutando, ser partícipe de una Copa del Mundo, nunca pensé que mi debut sería en un mundial, estoy agradecido por la oportunidad y ansioso», afirmó.

Mientras que Tomás Dussaillant, que también estuvo presente en la conferencia, manifestó su emoción por jugar ante Samoa, tras haberse perdido el debut con Japón.

«Me tiene emocionado, llego en el momento justo, en estos días que no me tocó jugar pudo ser como una mini pretemporada para llegar a un punto que me siento bien físicamente. Nos va a ir bien«, declaró.

Finalmente, José Larenas y Matías Dittus finalizaron la rueda de prensa.

«Le hemos puesto mucho foco en disfrutar. Es un largo camino, no lo veo como un final, lo veo como un premio a ganarse el derecho a competir con los mejores y así lo estoy enfrentando», declaró Larenas.

Dittus, en tanto, dio la clave para el duelo con Samoa: «Trabajamos la estabilidad, que es lo que nos piden los árbitros, medirnos contra jugadores es una oportunidad tremenda. La clave, Samoa nos va a atacar vertical, y taclear, taclear y taclear será clave para que no nos puedan pasar».

Los Cóndores enfrentaran a Samoa por la segunda fecha del Grupo A, desde las 10:00 horas (13:00 GMT) del sábado, en el Estadio Matmut Atlantique, en Burdeos.