En el estreno de este viernes en ‘En sus marcas’ conversamos con la triatleta senior Patricia Rodríguez, quien recorre el país en diferentes triatlones y maratones. El espíritu deportivo incansable de Rodríguez la llevó al triatlón poco antes de la pandemia y detalla cómo ha sido prepararse para poder competir.

“Para mí competir es un lujo, porque todo es caro. Entonces, la plata que tengo van más que nada para implementos. Prefiero mil veces implementarme con mis cosas de deporte a estar pagando una inscripción, que son muy caras”, señaló la deportista de AFP Modelo.

Rodríguez explica que solo ha competido en dos triatlones, pero tiene a su haber varias competencias como en el Maratón de Santiago y el Máster Natación de Recrear. “Esas son como pequeñas, porque para mí, las que valen, son los triatlones”, aseguró.

“En el tiempo de Erika Olivera yo empecé a correr y me fijaba que cuando faltaban las buenas yo ganaba premio”, cuenta Rodríguez sobre sus inicios como atleta. “Como triatleta empecé un año antes de la pandemia. Nunca medí mi nivel, corría con zapatillas NorthStar y no teníamos relojes. Uno llegaba a la meta y decía ‘oh corro en tal tiempo’”, sentenció.

Además, Matías Fuenzalida traerá la última información de Santiago 2023 con la participación confirmada de la gimnasta de talla mundial, Simone Biles, el fin de semana de la Fórmula 1 y todos los detalles de la participación de Chile en Copa Davis, junto a Sebastián Varela y Clay Magazine en Tenis Secreto.