Comparte

Las polémicas por los cobros arbitrales se dan en todas partes, incluso en la Premier League de Inglaterra, donde el Liverpool aseguró que se dañó la “integridad deportiva”, luego del gol anulado al colombiano Luis Díaz, durante la derrota ante el Tottenham.

Los dirigidos por Jurgen Klopp se vieron perjudicados tras la decisión del VAR de no validar en gol legal de Díaz, que fue anulado por el guarda líneas por un supuesto fuera de juego.

Desde la organización de la Premier League reconocieron un fallo humano en la jugada y los encargados del VAR en ese encuentro se distanciaron de los próximos.

“Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un ‘fallo humano’ y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia”, señaló el club a través de un comunicado.

“Esto es vital para que se confíe en las futuras decisiones y aplica para todos los clubes para que estas situaciones no ocurran de nuevo. Mientras tanto, exploraremos el rango de opciones disponibles, dado que hace falta una solución”, añadieron.

En la cancha, Liverpool perdió 2-1 ante el Tottenham en un duelo en que jugaron con un hombre menos desde el minuto 25, por la roja de Curtis Jones, y con nueve elementos desde la hora de partido, por expulsión de Diogo Jota.