El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a su continuidad en el club y aseguró que la dirigencia deberá proponer un proyecto para el próximo año, puesto que su contrato finaliza en diciembre de 2023.

“El proyecto para el próximo año se tiene que empezar a hablar en los próximos días. Yo tengo contrato hasta diciembre y seguramente voy a tener la posibilidad de hablar con la dirigencia en los próximos días, el próximo mes, cuando sea, sobre todo lo que hemos hecho, sobre los tres procesos que tuvimos, que fueron distintos”, dijo en conferencia de prensa.

“Hay que ver. El club tendrá que proponer un proyecto para el siguiente año, aunque yo no puedo hablar sobre el siguiente año, estoy metido en un montón de partidos y mi contrato termina en diciembre. Pero no tengo dudas que con los jugadores jóvenes que tiene el club y algunos que terminan contrato y más, supongo que el proyecto y proceso del año que viene puede ser mejor en cuanto a objetivos, a conseguir distintos objetivos que no se consiguieron este año”, agregó.

Por último, se refirió al duelo de vuelta ante Cobreloa en Copa Chile y afirmó que es una final. “Como denominamos a todos los partidos que estamos jugando. No hay una denominación distinta. Mientras tengamos posibilidades matemáticas vamos a luchar hasta el último partido para salir lo más alto en el Campeonato Nacional, pero ahora estamos enfocados en la Copa Chile, un partido que te da la posibilidad de llegar a una final para jugar por un título”, completó.