En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Carla Guerrero, confesó uno de sus anhelos de vida más profundos.

«Creo que cuando deje el fútbol, me gustaría ser mamá, me encantaría sentir a una persona dentro de mí. Mis sobrinos me dicen que tenga una guagüita, pero para mi siempre el fútbol va primero” se sinceró la Jefa.

Por otra parte, la formada en Universidad de Chile recordó el duro proceso que vivió en 2019 cuando casi no va al Mundial de Francia tras cortarse el ligamento cruzado. “Yo necesitaba una mínima esperanza, quería luchar, quería volver a Chile a recuperarme, por más que los diagnósticos dijeran que no llegaba”, mencionó.

En medio de la recuperación, la Selección Chilena tenía un partido amistoso con Alemania. Para sorpresa de todos, la futbolista entró al campo. “La recomendación era jugar 15 minutos. Hablé con el profe Lete y le dije yo quiero jugar, si me rajo ya que más. Entonces me dice ‘Vas a jugar 30 minutos y si sigues bien te dejo 45’. No le conté a nadie de mi casa, porque quería que fuera sorpresa, después mi mamá me contó que se puso muy nerviosa. Finalmente jugué, no me pasó nada y después fui titular todo el mundial” expresó la jugadora.

En la conversación con Protagonistas Carla desclasificó cómo conoció a Messi gracias a Arturo Vidal “Cuando estuve en España con Camila Sáez, contactamos a Arturo por Instagram, a raíz de esto nos consiguió entradas para un partido, nos recibió para sacarnos fotos y justo coincidió que venía pasando Messi y ante esto Vidal nos dio el paso para conocerlo y sacarnos fotos con él (…). A mi me pasa algo particular con los jugadores, yo no tengo ídolos, ver a Messi para mi es como estar con Arturo Vidal”. Recordó la referente de Universidad de Chile.