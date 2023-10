Comparte

Tras su salida de Ñublense, el director técnico Jaime García partirá unas semanas a España e Italia para disfrutar de sus vacaciones y observar fútbol. Previo a su viaje a Europa, adelantó que volverá a dirigir el próximo año y que desde diciembre escuchará ofertas.

“Después de tanto tiempo salir y estar con mi hijo es lo importante y la prioridad ahora. La idea es ir a disfrutar, mirar fútbol, necesito contagiarme de cosas nuevas. Este es el momento, hace mucho que no tenía tantas vacaciones y las tengo que aprovechar”, dijo antes de emprender rumbo al Viejo Continente.

“Quiero ir a observar un poco de todo. Iré de vacaciones, a mirar fútbol, a entretenerme y buscar herramientas que aporten a mi trabajo”, agregó.

García, además, contó que se reunirá con dos futbolistas chilenos que militan en el exterior. “Me contacté con dos jugadores que por respeto a ellos no diré quiénes son, pero me atendieron extraordinariamente. Les escribí de patudo y me respondieron a los diez minutos. Esas cosas se valoran y ese tesoro se lleva guardado. Hasta que no dejas de dirigir no sabes si te conocen o no, y por cómo me atendieron y abrieron las puertas, tiene un valor agregado. Que me puedan echar una mano y ayudar en ir a ver algo que a mí me pueda interesar, estoy pagado”, indicó.

Salida de Ñublense y regreso al fútbol

Sobre su salida de Ñublense, el entrenador confesó que “sentía que era el momento de parar, de descansar, de poder llenarme de energía y poder sumar muchas más cosas a lo bueno que tengo. Creo que lo mío ha sido algo muy positivo y siempre me he estado reinventando que es lo que tiene que hacer un técnico”.

“Ahora esperar lo que me depare el fútbol y el destino para poder estar tranquilo y llenarme de energía nuevamente para dar el envión al equipo que quiera contar conmigo”, añadió.

Por último, García le puso fecha a su regreso al fútbol. “Próximo año. Desde diciembre en adelante los equipos que me requieran o me necesiten en un proyecto y en algo que a mí me tenga contento que es lo importante para un técnico, bienvenido sea”, cerró.