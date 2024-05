Comparte

Perla Ilich es muy activa a través de sus redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la gitana aprovechó sus redes sociales para responder a las dudas de por qué sus hijos no van al colegio.

“Otra pregunta que siempre me hacen como gitana es por qué tus hijos no estudian! Respondo…mis hijos estudian en casa, me senté con mi hija mayor y le dije ¿quieres ir al colegio? me dijo ‘mamá quiero empezar en casa para no llegar y sentirme incómoda en el colegio’”, comenzó explicando.

Tras ello, explicó que prefiere que sus hijos no sean víctimas de burlas “muchos niños son crueles ya que no saben que ella en un momento el año pasado asistió, no lo publiqué por respeto a ella y vivió un momento muy doloroso e incómodo, ya que muchos de los compañeros se burlaron”.

“¿Por qué lo hablo ahora? porque he recibido muchos mensajes de críticas, que vulnero la decisión de educación y derechos de mis hijos y soy una madre que apoya a sus hijos y me encantaría que tengan lo que yo no tuve, un título y ejercer una profesión. Después de lo que Michelle vivió soy una madre que en serio igual que muchas, da todo y salgo como león en defensa, si mis hijos son vulnerados así que respeto la decisión que quiere Michelle, lo que no significa que no se estén educando en casa”, agregó.

Cabe mencionar que, debido al aumento de bullying en los establecimientos educaciones, muchos padres han tomado la decisión de educar a los menores en sus propias casas.

