Comparte

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a los problemas que ha enfrentado la Villa Panamericana a días de que comiencen los Juegos.

Filtraciones de agua, un robo e inconveniente con las llaves son algunas de las dificultades que ha sufrido el recinto ubicado en Cerrillos, sin embargo, Mayne-Nicholls le bajó el perfil a la situación.

“Hemos tomado todas las medidas para que no se repita, pero nadie lo puede asegurar en el mundo que vivimos hoy”, dijo el director ejecutivo de los Juegos.

“Nosotros esperamos que esto sea una forma de crear una consciencia pública de que este tipo de hechos lo único que hacen es afectar nuestra imagen”, añadió.

Sobre la Villa Panamericana, Mayne-Nicholls señaló que “seguimos trabajando, van apareciendo detalles. Un departamento que ayer el agua corría y hoy no corre, como pasa en todas las casas nuevas”.

“Todas estas cosas evidentemente generan ruido porque no son lindas, pero bueno es un poco para lo que estamos trabajando y para lo que estamos preparados, que todos esos detalles que van apareciendo”, agregó.

Por último, Mayne-Nicholls afirmó que este tipo de situaciones “en nuestra cultura pasan y van a pasar, van a llegar los atletas y alguno va a encontrar que su ventana no se abre, y otro que enchufó algo y no hay electricidad. Y el de allá justo no hay agua caliente por algo del gas, van a pasar esas cosas, son 1.355 departamentos, no es menor”.