El futbolista francés Karim Benzema estudia acciones legales luego que el ministro Interior de Francia, Gérald Darmanin lo acusara de tener vínculos con un grupo terrorista, y que la senadora Valérie Boyer pidiera retirar su nacionalidad si se confirmaban estos nexos.

“Estamos considerando iniciar un proceso, aplicando por ejemplo la ley sobre manipulación de información. Y por difamación o incluso injuria pública, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes, que según él es notorio, se presenta evidentemente como despectivo”, dijo Hugues Vigier, abogado del atacante a Le Parisien.

“No es aceptable que quienes gobiernan se crean autorizados a hacer algo por puro oportunismo”, añadió Vigier.

“Rezar por las poblaciones civiles sometidas a bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños no constituye evidentemente ni propaganda para Hamás, ni complicidad con el terrorismo ni actos de colaboración. Es, quiero creer, una compasión natural ante lo que muchos hoy describen como crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza, pero que no quita nada al horror de los actos terroristas”, añadió.

Por último, sobre el pedido de la senadora francesa Valérie Boyer de retirar la nacionalidad francesa de Benzeman, el abogado apuntó que “una medida así es imposible contra un francés de padres franceses, solo recordaría a Europa la Alemania nazi”.