Pedro Gallese, portero de la selección peruana, está en el centro de la polémica. Esto porque durante la derrota por 0-2 ante Argentina el guardameta lanzó el celular de un hincha que invadió la cancha para fotografiarse con Lionel Messi.

“Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. El martes no fueron a alentar. Mi reacción (de lanzar el celular) es porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores”, dijo el guardameta tras lo ocurrido.

A tres días de lo sucedido el fanático afectado por esta situación rompió el silencio y advirtió a Gallese. “No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. No entiendo que digan que soy un vende patria si alentó los 90 minutos a Perú”, comenzó diciendo el joven aficionado.

“Al primer gol de Messi me emocioné un poco porque era la primera vez que lo venía y quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio. No es lo mismo que verlo por la tele”, agregó.

“Me metí por la baranda, caigo a las escaleras, abro la puerta y me voy corriendo. A mis costados no tenía a nadie, venían a 7 u 8 metros de mí. En mi mente pensaba correr hasta poder sacarme la foto. De la nada veo a Gallese enfrente mío, abierto de brazos queriéndome atrapar. Me fui para la derecha y cuando vi a Gallese bajé la velocidad porque no quería chocarlo y ocasionarle algún daño. Cuando bajé la velocidad cinco segundos, me alcanzaron los de seguridad. Siento un jalón en la parte trasera de la casaca y ya no pude hacer nada, me caí”, recordó.

“Agarré el celular, lo puse en mi pecho y lo cubrí. Gallese me volteó y me arrancó el celular. ¿Ya me atraparon, por qué agarrar mi celular si lo estoy cubriendo? ¿Por qué agarrarlo y tirarlo? Y para que no digan que había tiempo de remontar estaba el minuto 90+2, me sacaron y al minuto acabó el partido”, dijo el fanático mostrando el celular roto, afirmando que no enciende desde que ocurrió el incidente.

“Por cierto, no tengo 20 años, no soy mayor de edad. Dicen que soy un viejo, pero tengo 17 años, soy menor de edad. O sea que fácilmente puedo denunciarte, Gallese”, advirtió al portero.

“Hay gente que está en contra y a favor de Gallese. Yo nunca quise que alguien esté en contra de él, solo quería una foto o abrazarme con Messi. Y no pude hacer nada porque Gallese se metió en mi camino como guardia. O sea, no es tu chamba, loco, tu chamba es atajar nada más y te metieron dos goles. Estás enojado y te ofuscas conmigo, ¿por qué agarras mi celular? Si hubiera estado tirado a un metro mío, te lo acepto, tíralo, rómpelo. Pero me podrías haber hecho daño en mi brazo o golpeado. ¿Por qué lo hiciste? No lo entiendo”, completó.