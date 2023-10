Comparte

La chilena Tania Zeng, furor por su participación en el tenis de mesa en Santiago 2023 a sus 57 años, cayó ante la estadounidense Lily Zhang en sets corridos.

Zeng llegó hasta los octavos de final, pero en frente tuvo a una rival 30 años menor que no tuvo piedad y la eliminó por parciales de 11-7, 11-6, 11-4 y 11-5.

Tras la eliminación, Zeng valoró el apoyo de los espectadores y recalcó que “me siento muy apoyada por la gente, quería entregar más y lamentablemente hice todo lo que pude”.

“El cariño de la gente es espectacular, no importa si estaba perdiendo, me dieron mucho ánimo e intenté dar lo mejor. Estoy muy agradecida de la gente que me quiere y me tomó buena, estoy muy feliz por eso”, sentenció.