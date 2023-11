Comparte

El futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson una vez más fue detenido, luego de que fuera denunciado ante Carabineros por violencia intrafamiliar.

«A razón de este procedimiento, se detiene a un sujeto mayor de edad. Estos hechos fueron informados al Ministerio Público, quien resolvió recibir en audiencia de control de detención de este sujeto y estableció otras diligencias investigativas para el esclarecimiento de este procedimiento«, explicó el capitán Óscar González.

Recordemos que esta no es la primera vez que Thompson es denunciado por este delito, recibiendo sanciones deportivas en aquel entonces.

La nueva agresión contra su pareja

Hace unos meses el deportista fue denunciado por el mismo hecho por su entonces pareja, Camila Sepúlveda, luego de que se viralizara un video en donde la agrede con un golpe de puño, mientras que se liberaron dos fragmentos en donde se exponían sus amenazas.

A pesar de esta situación, la pareja retomó su relación hace unas semanas, pero una vez más el futbolista fue denunciado por la misma situación, donde la joven denunció que Thompson intentó ahorcarla, pero ella logró zafarse. Todo esto, a raíz de un presunto ataque de celos.

«Agradezco estar viva»

«Estoy súper mal porque siempre fue una relación enfermiza. Me siento mal porque pensé que la relación iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada«, inició comentando la joven de solo 22 años, que fue contactada en la jornada de hoy por el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV.

Luego prosiguió, explicando por qué regresó con el deportista agresor: «Después que volvimos, siempre hubo golpes. Estoy muy afectada porque ayer ya fue algo muy fuerte, donde casi me mató. Yo ya no podía más y por eso quise llamar a Carabineros«.

Tras esto, sobre su retorno, explicó que sufrió de una manipulación constante: «Todo el mundo me dice ‘por qué no terminai’. Nosotros estábamos viviendo juntos y él varias veces me echó del departamento, si yo no le respondía se volvía loco, entonces es una constante manipulación«.

Sin entregar mucho detalle, Camila relató que «le agradezco a Dios de estar viva, porque ayer pensé que me iba a matar. Tuve que esperar que se quedara dormido para poder salir del departamento. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo«.

Por último, expresó: «La gente nunca va a saber toda la verdad. Ahora, después de funarlo, volví con él, y ahora sé que por hablar esto me van a tirar mucho odio«.

Si sufres o eres testigo de violencia contra la mujer, puedes recibir ayuda llamando al número 1455.