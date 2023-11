Comparte

Tras el término de los Juegos Panamericanos, la atleta chilena Poulette Cardoch denunció que fue excluida arbitrariamente de la prueba de relevo 4×400 metros pese a estar considerada dentro del equipo titular.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista nacional explicó que “llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile” a la competencia, sin embargo, el entrenador de relevo decidió bajarla a última hora.

“El entrenador del relevo, sin avisar nada, y solo dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta)”, señaló.

“No se me dio ninguna razón de peso concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional”, agregó.

Esta situación, explicó Cardoch, provocó que el jefe del área de velocidad y el encargado técnico de la federación le exigieran explicaciones al entrenador del relevo, siendo este relevado de su cargo.

Sin embargo, una vez reintegradas al equipo, la atleta reconoció estar superada “emocionalmente”. Por ello, “después de todo lo acontecido no me encontraba en condiciones físicas ni mentales para dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”.

Finalmente, en la posta 4×400 participaron Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil, terminando en el sexto lugar.