En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Juan Pablo Meza, confesó la importancia que tuvo el boxeo para superar las drogas y salir de la delincuencia.

“A mi me cambió el deporte, en este país falta cultura deportiva. Un minuto en el gimnasio es un minuto menos en la calle, eso es lo que el gobierno no entiende. La actividad física puede cambiar una vida. No se le da el énfasis real a lo que puede hacer el deporte”, expresó el campeón de boxeo en Chile a nivel amateur.

Juan Pablo Meza, llamado “el milagro de Conchalí” pasó de drogarse a ser una leyenda en el boxeo chileno. «La situación que gatilla mi cambio, es cuando me tuve que hacer cargo de la casa, justo empecé a ir a la iglesia, mi papá tuvo un problema grande y se fue de la casa. Antes mis metas eran pitearme un robo bueno y volarme hasta viejo, yo dije si sigo por este camino voy a caer preso, tenía muchísimos problemas. Muchas veces las balas me pasaron por al lado”, dijo el boxeador.

Meza, boxeador que salió campeón en peso gallo, al ser preguntado por el significado de este logro, respondió: “Cuando enterré a mi papá con mi medalla de campeón nacional amateur sentí que fue mi primer gran logro. Desde ese momento empecé a buscar los cinturones. Siento que pasarle la medalla, fue un pacto por el deporte”, relató “la Máquina”.

En la conversación con Protagonistas, el boxeador nacional, contó una particular anécdota en la recolección de basura, trabajo el cual sustenta su carrera. “Yo le sacaba la basura a Pinilla, un día lo pare y le pedí una foto. Fue super humilde porque tomó el teléfono y la sacó. Lo etiqueté y llegamos a hablar”, mencionó Meza.